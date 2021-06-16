Директор МакSим рассказала о состоянии госпитализированной певицы

Директор российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова рассказала о состоянии артистки, госпитализированной с 40-процентным поражением легких. Она поделилась подробностями в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Соколовой, поп-звезда могла заразиться коронавирусом, несмотря на отрицательный тест на инфекцию. «У Марины пневмония. Это вирусное и, соответственно, — это ковид. Хотя на тесте отрицательный показатель», — сказал она. Директор певицы добавила, что у самой наблюдается повышенная утомляемость и головокружение, она также подчеркнула, что имеет положительный результат анализа на наличие COVID-19.

Соколова отметила, что в данный момент исполнительница получает необходимую медицинскую помощь: «Марина сейчас проходит лечение. Вирус тяжелый, но она лежит, терпит. Вакцинироваться Марина не успела, а мне нельзя, потому что у меня аутоиммунное заболевание».

Ранее стало известно, что певица МакSим попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Она отметила в соцсетях, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным.