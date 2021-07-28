Представительница МакSим рассказала о состоянии певицы

Представительница певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Яна Богушевская рассказала о состоянии артистки. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, состояние исполнительницы пока тяжелое, однако наблюдаются улучшения и положительная динамика. Богушевская также отметила, что не знает, каким именно образом певица сейчас общается с врачами.

Ранее 26 июля стало известно, что МакSим пришла в сознание. Она оказалась в состоянии дышать. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.

16 июня сообщалось, что артистку госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.