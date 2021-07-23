Состояние певицы МакSим улучшилось

Состояние российской поп-певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, улучшилось. Об этом сообщила ее представительница Маргарита Соколова в Instagram.

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование», — написала Соколова.

Она признала, что организм исполнительницы ослаб, с легкими сохраняются проблемы. МакSим предстоит длительное лечение и реабилитация, но ее представительница уверена, что «все будет хорошо».

«Не переживайте за лекарственные препараты, они все имеются в нужном количестве и самые лучшие. Марина находится под постоянным наблюдением. Всем желаю здравия, мира и благополучия!» — говорится в посте Соколовой.

О том, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.