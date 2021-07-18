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Директор МакSим резко ответила на сообщения об отказе легкого у певицы

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МакSим
МакSим
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Директор российской певицы МакSим Маргарита Соколова раскрыла подробности ее состояния

Директор российской певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Маргарита Соколова резко ответила на появившиеся ранее сообщения об отказе легкого у артистки. Она опубликовала пост на своей странице в Instagram.

Директор подчеркнула, что у нее опять разрывается телефон и «бомбят в директ», однако такую информацию по закону запрещено выдавать без согласия родственников.

«Я не знаю, кто опять сбросил инфу про состояние Марины. Такую информацию даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не обладаем такой информацией потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними. До понедельника никакой точной информации не будет!!!! Прошу вашего понимания!» — написала Соколова.

По словам директора, артистка находится под наблюдением, ей оказывается вся необходимая помощь. «Лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии», — заключила директор.

Ранее 17 июля представительница певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала сообщения Telegram-канала Mash об отказе легкого у артистки. По словам PR-менеджера певицы, данная информация является врачебной тайной. При этом она отметила, что состояние здоровья МакSим остается тяжелым.

МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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