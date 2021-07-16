Шнуров написал стихотворение про МакSим и смерть Мамонова

Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про находящуюся в коме певицу МакSим и смерть артиста Петра Мамонова. Он опубликовал произведение в своем Instagram-аккаунте.
Рокер заявил, что блогеры используют трагедии и бросаются на новости, как птицы на труп. По словам исполнителя, Мамонов стал для них инфоповодом, а теперь они ждут гибели певицы, чтобы собрать просмотры на материалах о ней.
Читаю ленту — переписка клонов.
Я с новостями хорошо знаком.
Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.
Ну слава богу, есть писать о ком.
Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как воронье, на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрет МакSим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей
И собирать просмотры, с ними лайки.
Из трупов складывают потихоньку трафик:
Как они жили и другие байки.
Шнуров заявил, что отказывается скорбеть, и признался, что его нельзя назвать гуманистом. Он добавил, что не горевал публично даже после смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.
Я мог бы тоже поскорбеть. Но нафиг.
Не гуманист я. В этом правда ваша.
Там где ваш круг, там вижу я овал.
Даже когда продюсер умер «Ералаша»,
Тогда публично я не горевал.
Петр Мамонов умер 15 июля. Ему было 70 лет. Последние две недели он находился в больнице № 40 в Коммунарке из-за осложнений, связанных с COVID-19.
16 июня стало известно о госпитализации МакSим. В клинике артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.