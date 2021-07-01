Представительница MaкSим рассказала о состоянии певицы

PR-менеджер певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Яна Богушевская рассказала о нынешнем состоянии здоровья артистки. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что самочувствие исполнительницы остается без изменений.

«Все так же, без каких-либо изменений», — сообщила Богушевская.

На вопрос о том, делают ли медики какие-либо прогнозы касательно здоровья певицы, менеджер МакSим ответила, что пока не время для этого.

«Пока нет, рано. Нужно, чтобы организм начал восстанавливаться», — отметила представительница певицы.

30 июня стало известно, что находящаяся в искусственной коме певица Марина Абросимова, известная как MaкSим, контактировала с носителем коронавируса.

О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.