Режиссер клипов МакSим умер после заражения коронавирусом

Близкий друг и режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщила его супруга Жанна Карабалаева в Facebook.

Ранее клипмейкер был госпитализирован с 55-процентным поражением легких. По словам вдовы Шатрова, мужчина скончался утром во вторник, 29 июня. Ему было 45 лет.

Вадим Шатров сотрудничал со многими российскими исполнителями, одна из последних его работ — клип для МакSим на песню «Спасибо». Отмечается, что постановщик попал в больницу с COVID-19 задолго до госпитализации певицы.

16 июня сообщалось о госпитализации МакSим. В соцсетях она написала, что 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на коронавирус был отрицательным. 25 июня стало известно, что у поп-звезды обнаружено более 70 процентов поражения легких. При этом тесты на COVID-19 по-прежнему показывали отрицательный результат.