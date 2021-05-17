Умер режиссер фильма «Завтрак с видом на Эльбрус»

Умер режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти не уточняется. Кинематографист скончался на 76-м году жизни.

Николай Малецкий родился 9 мая 1946 года в Киеве. С 1993 года он начал снимать документальные картины, а с 1997-го — преподавать теорию и практику монтажа во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова. Позднее он также работал в Институте телевидения.

Малецкий был членом Гильдии кинорежиссеров России. За свою жизнь он снял восемь игровых фильмов. Среди них — «Завтрак с видом на Эльбрус», «Семейное дело», «Будем ждать, возвращайся», «Такая она, игра», «Прыжок», «Мелодрама с покушением на убийство». Режиссер также снял документальные ленты «Вершина Визбора», «Фазис поднимает паруса», «Первые в истории», «По лезвию бритвы», «Вверх по трассе, ведущей вниз» и «Динамо — ХХ век».