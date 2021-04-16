Умер режиссер фильмов «В этом южном городе» и «Бухта Радости»

Умер азербайджанский кинорежиссер и сценарист Эльдар Кулиев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов страны в пятницу, 16 апреля.

«Эльдар Кулиев умер сегодня утром в больнице», — подтвердили в организации. Там же отметили, что Кулиев ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Эльдар Тофик оглы Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку. В 1966 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где обучался под руководством мастера Сергея Герасимова. После учебы работал на студии «Азербайджанфильм». Первым заметным фильмом кинематографиста стала картина 1969 года «В этом южном городе» по сценарию азербайджанского автора Магсуда Ибрагимбекова. По мнению кинокритиков, лента, снятая в духе лирико-психологической драмы, стала основополагающей для нового этапа азербайджанского кинематографа. В 1982 году Кулиев получил звание народного артиста Азербайджанской ССР.

Также известны такие работы Кулиева, как «Низами», «Бухта Радости», «Главное интервью», «Легенда серебряного озера» и «Стамбульский рейс».

