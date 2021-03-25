Умер режиссер фильмов «Полночный джаз» и «В электрическом тумане»

Умер французский режиссер, сценарист и продюсер Бертран Тавернье. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте музея «Институт Люмьер».

В посте не уточняется, что послужило причиной смерти кинематографиста. Ему было 79 лет.

Бертран Тавернье, который был сыном писателя и эссеиста Рене Тавернье, родился 25 апреля 1941 года в Лионе. Он работал кинокритиком, а с 1970-х годов и сам начал снимать фильмы. На его счету более 30 работ, во многих из которых снималась актриса Кристина Паскаль.

Режиссер создал такие ленты, как «Принцесса де Монпансье», «В электрическом тумане», «Дочь д`Артаньяна», «Преступный репортаж», «Безупречная репутация», «Воскресенье за городом», «Полицейский отряд L-627», «Часовщик из Сен-Поля» и «Набережная Орсе». Его главным успехом считается картина 1986 года «Полночный джаз». Тавернье дважды был лауреатом Берлинского кинофестиваля, а также получал награду Каннского кинофестиваля и премию «Сезар».