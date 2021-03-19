Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом

Актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссер Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом в возрасте 73 лет. Об этом сообщил его сын в Facebook.

«К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», — написал сын артиста на странице отца. Он уточнил, что о дате и месте прощания сообщит позже.

Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. Окончил школу-студию МХАТ в 1970. Через два года после выпуска пришел в Театр российской армии. В 1986 году получил образование режиссера в Щукинском театральном училище и поставил ряд спектаклей, среди которых «Старый холостяк и распутники», «Схватка» и «Марио и фокусник». В 1993 получил звание заслуженного артиста России.