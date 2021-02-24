Российский актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 24 февраля.

Писаренко перестал выходить на связь с родственником. Тот приехал к артисту домой, однако дверь ему никто не открыл. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.

Причины смерти Писаренко пока не раскрываются. Актеру был 61 год.

Дмитрий Писаренко выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и «Школы современной пьесы». Он снялся в 26 кинопроектах, в том числе в фильмах «Господин Великий Новгород», «Царь Иван Грозный», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото», а также в сериалах «Михайло Ломоносов» и «Берег его жизни».

22 февраля стало известно о кончине актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Жданова. Ему было 70 лет.