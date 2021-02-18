Названа предварительная причина смерти актера Мягкова

Причиной смерти народного артиста РСФСР, звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрей Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Подробности кончины актера раскрыл Telegram-канал Mash в четверг, 18 февраля.

Отмечается, что Мягков потерял сознание, когда находился у себя дома. Его обнаружила супруга, актриса Анастасия Вознесенская, которая вызвала скорую помощь. Мягков скончался до приезда врачей.

О смерти Андрея Мягкова стало известно ранее в четверг. Актеру было 82 года.

Помимо роли в «Иронии судьбы», Мягков известен по таким картинам, как «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», «Серебряные трубы», «Надежда» и «Похождения зубного врача».