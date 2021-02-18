Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска высказалась о смерти Мягкова

Польская актриса Барбара Брыльска, снявшаяся в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» вместе с Андреем Мягковым, высказалась о его смерти. Слова артистки в четверг, 18 февраля, передает РИА Новости.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я очень его любила», — заявила Брыльска.

В «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова Брыльска играет Надю Шевелеву, жительницу Ленинграда, в квартиру которой по ошибке попадает персонаж Мягкова, москвич Женя Лукашин. Брыльска и Мягков также снялись в продолжении картины, вышедшем в 2007 году.

О смерти народного артиста РСФСР Мягкова сообщалось ранее в четверг. Ему было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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