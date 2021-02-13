Умер известный актер из сериала «След»

Российский актер Олег Валкман, известный по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След», скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя артиста Алену Мишину.

Она рассказала, что у Валкмана поднялась температура, вызвали скорую, какое-то время он пробыл в реанимации. В субботу, 13 февраля, он умер. Причины смерти на данный момент уточняются.

Актер сыграл в сериалах «Телохранитель-2», «Эшелон», «Штрафбат», «След», «Громовы». Всего в его фильмографии насчитывается 47 работ.