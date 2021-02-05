Умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский

Умер актер кино и телевидения Виталий Альшанский. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные полиции.

В четверг вечером, 4 февраля, к артисту приходили гости, однако дверь никто не открывал. Это показалось компании странным, и они вызвали полицию. Квартиру вскрыли и обнаружили Альшанского на диване без сознания. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

По словам друзей, актер часто жаловался на проблемы с давлением, однако до этого чувствовал себя хорошо. Ему было 52 года. В правоохранительных органах проведут проверку.

Виталий Альшанский известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бумер», «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Диверсант» и «Бригада». Он также был одним из режиссеров «Молодежки». Актеру было 52 года.