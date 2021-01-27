Умер актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов

Умер российский актер театра и кино Андрей Болсунов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте московского театра «Гоголь-центр».

«Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Он был важной и неотъемлемой частью нашей команды. Мы запомним Андрея, как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера», — сообщила пресс-служба «Гоголь-центра» в среду, 27 января. В театре также выразили соболезнования семье и близким Болсунова.

Причина смерти артиста не установлена. Он скончался на 52-м году жизни.

Андрей Болсунов родился 14 января 1969 года в Одессе. Окончил Театральное училище имени Щепкина. С 1993 года служил в труппе Театра имени Гоголя, преобразованного в 2013 году в «Гоголь-центр». Широкому зрителю он знаком по ролям в фильмах «Слуга государев» и «Записки экспедитора Тайной канцелярии». Болсунов также известен по таким спектаклям, как «Молоко», «Палачи», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны».