Умер заслуженный артист России Александр Воробьев

Умер заслуженный артист России, актер московского театра Олега Табакова Александр Воробьев. Об этом сообщается на сайте театра.

Он скончался 15 января в возрасте 58 лет. Причина смерти не установлена.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход — большое горе для всех нас», — сообщила пресс-служба «Табакерки».

Александр Воробьев родился в Гомеле в 1962 году. Окончил ГИТИС, работать в театре Табакова начал 1 января 1989 года. Актер сыграл в таких постановках, как «Псих», «Признания авантюриста Феликса Круля», «Страсти по Бумбарашу» и других. В 2000 году Воробьеву присвоили звание заслуженного артиста России. Два спектакля с участием исполнителя — «Рассказ о счастливой Москве» и «Рассказ о семи повешенных» — получили премию «Золотая маска» в 2004 и 2008 годах, соответственно. 14 февраля ему бы исполнилось 59 лет.