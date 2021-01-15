Умер актер из «Рыцаря дорог» и «Санта-Барбары»

Американский актер Питер Марк Ричман скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист умер в своем доме в Лос-Анджелесе от естественных причин. Ему было 93 года.

Питер Марк Ричман появился в таких сериалах, как «Рыцарь дорог», «Санта-Барбара», «Беверли-Хиллз 90210», «Звездный путь: Следующее поколение» и «Сумеречная зона», а также снялся в фильмах «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха», «Пятница 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен» и «Черная орхидея». Всего он исполнил эпизодические роли более чем в 130 телевизионных шоу. Артист также принимал участие в озвучке супергеройских мультсериалов «Бэтмен», «Супермен» и «Человек-паук».

Ранее в январе стало известно о смерти американского актера Джона Райли, известного по сериалу «Главный госпиталь». Артисту было 84 года.