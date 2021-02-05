Раскрыты подробности смерти звезды сериала «Бригада» Виталия Альшанского. Деталями с корреспондентами телеканала «360» поделилась крестная мать актера Элеонора Шашкова.

Женщина рассказала, что перед смертью Альшанский писал ей SMS-сообщение, но так и не успел его отправить. Его телефон остался на кухне. Актер же скончался в своей комнате.

«Телефон лежал на кухне, а он лежал в своей комнате на боку лицом к стене. Это было мгновенно, потому что он еще мне SMS успел написать, но не отправил. Потом мне ее почитали, я со смартфонами не в дружбе. Самые ласковые слова [написал]. Как прощался со мной», — рассказала крестная актера.

Шашкова отметила, что проблем с алкоголем и наркотиками у него не было. Она также подчеркнула, что в последнее время у крестника были трудности с работой, однако близкие его поддерживали. По предварительным данным, у Альшанского случился инфаркт.

Виталий Альшанский скончался в возрасте 52 лет в своей квартире в Москве в четверг, 4 февраля. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть. Он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бумер», «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Диверсант» и «Бригада». Артист также был одним из режиссеров «Молодежки».