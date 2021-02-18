Светлана Немоляева прокомментировала смерть Андрея Мягкова

Народная артистка России Светлана Немоляева прокомментировала смерть своего коллеги актера Андрея Мягкова. Ее слова передает в четверг, 18 февраля, телеканал «Звезда».

Актриса назвала уход из жизни Мягкова большой потерей. По ее словам, артист был одним из тех, кто на протяжении нескольких десятилетий «властвовал в нашем кино и оставил неизгладимый след».

«Андрей Мягков был ценным партнером, с ним сделаны самые лучшие, ценные и любимые для меня роли в кино — "Гараж", "Служебный роман". Он мог сыграть и драму, и трагедию, и комедию, и психологические нюансы — силен во всех своих проявлениях», — поведала Немоляева. Она отметила, что Мягков был настоящим творцом и, помимо сценарных и режиссерских работ, он мог хорошо импровизировать, что и «закреплялось в картинах».

«Он навсегда останется в памяти и сердцах зрителей», — добавила актриса. Она выразила свои соболезнования семье и близким Мягкова, а также коллективу художественного театра имени Чехова.

Андрей Мягков ушел из жизни \18 февраля в Москве. Ему было 82 года. Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность.

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