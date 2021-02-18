Названо место прощания с актером Мягковым

Траурная церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в МХТ имени Чехова. Место проведения гражданской панихиды РИА Новости назвал художественный руководитель театра Сергей Женовач в четверг, 18 февраля.

Точная дата церемонии пока не указывается. Как уточняет ТАСС, она пройдет 20 или 21 февраля.

Андрей Мягков служил в МХТ имени Чехова с момента его образования в 1987 году. До этого, с 1977-го, он являлся актером МХАТ СССР.

О смерти Мягкова стало известно ранее в четверг. Артисту было 82 года, он прославился ролями в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Жестокий романс». Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность.

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