Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Жданов

В Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов, в том числе известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 февраля.

«Это был чуткий актер и великолепный рассказчик. Невозможно представить театр без его искрометных баек, ни с кем не сравнимого чувства юмора», — говорится в некрологе на странице театра «На Литейном» в Facebook.

Как пишет газета «Комсомольская правда», актер скончался от затяжной болезни.

Жданов сыграл более 40 театральных ролей в Театре «На Литейном», в том числе в спектаклях «Барышня-крестьянка», «С любимыми не расставайтесь», «Собачье сердце». В киноиндустрии он известен своими ролями в фильмах «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Емельян Пугачев». Жданов снялся в третьей части сериала «Улицы разбитых фонарей».

18 февраля в возрасте 82 лет умер народный артист РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы» Андрей Мягков.