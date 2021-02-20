Стали известны подробности смерти Андрея Мягкова

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер от сердечного приступа. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По информации издания, на домашний адрес актера вызывали скорую помощь, однако он скончался до приезда врачей. Ранее артисту была сделана операция на сердце — шунтирование — для восстановления кровотока в мышце.

В субботу, 20 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова состоялась церемония прощания с актером. Проститься с ним пришли коллеги и почитатели. Установленный на сцене гроб был окружен цветами и венками, в том числе от президента России Владимира Путина, главы Министерства культуры России Ольги Любимовой, «Мосфильма» и столичных театров.

О смерти Мягкова стало известно 18 февраля. Артисту было 82 года, он прославился ролями в таких классических лентах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Жестокий романс».

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