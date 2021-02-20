В Москве простились с Андреем Мягковым

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошла в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься с актером пришли коллеги и его почитатели. Гроб с телом артиста был установлен на сцене в окружении цветов и венков, в том числе от президента России Владимира Путина, министра культуры России Ольги Любимовой, кинокомпании «Мосфильм» и театров Москвы. В зале играла музыка, показывали слайд-шоу из черно-белых фотографий Мягкова. После этого процессия продолжилась в Камергерском переулке. Артиста проводили бурными аплодисментами.

Его похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Мягкова стало известно 18 февраля. Артисту было 82 года, он прославился ролями в таких классических лентах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Жестокий романс».

Вся галерея ««В нас пропадает дух авантюризма!»» Продолжить «Похождения зубного врача», 1965 год Кадр: фильм «Похождения зубного врача» 1 /12