В Москве похоронили Андрея Мягкова

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в субботу, 20 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова состоялась церемония прощания с актером. Проститься с ним пришли коллеги и почитатели. Установленный на сцене гроб был окружен цветами и венками, в том числе от президента России Владимира Путина, главы Министерства культуры России Ольги Любимовой, «Мосфильма» и столичных театров.

Как сообщает Teleprogramma.pro, Мягкова похоронили в гробу стоимостью 300 тысяч рублей. Вдова артиста Анастасия Вознесенская не появилась на церемонии прощания. Отмечается, что причиной тому могло стать ее плохое самочувствие.

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О том, что 82-летний Андрей Мягков ушел из жизни, стало известно 18 февраля. Причиной смерти, по предварительным данным, послужила острая сердечная недостаточность. Артист потерял сознание, когда находился у себя дома. Он скончался до приезда врачей.