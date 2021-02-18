Лия Ахеджакова вспомнила о работе с Андреем Мягковым

Народная артистка России Лия Ахеджакова вспомнила о работе с актером Андреем Мягковым, с которым они вместе снимались в нескольких фильмах Эльдара Рязанова. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы же с ним одного года рождения, мы Раки с ним оба. Родились чуть ли не в один день. Замечательный артист, так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек», — сказала Ахеджакова.

Она призналась, что ей было легко работать с Мягковым. По ее словам, он был сдержанным и интеллигентным, не требовал долгих репетиций и обсуждений.

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О том, что 82-летний Андрей Мягков ушел из жизни, стало известно ранее в четверг. Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Артист потерял сознание, когда находился у себя дома. Его обнаружила супруга, актриса Анастасия Вознесенская, которая вызвала скорую помощь. Мягков скончался до приезда врачей.