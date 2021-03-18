Умер актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков

Умер актер Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Виктор Конашенков. Об этом сообщает пресс-служба театра на официальном сайте учреждения.

«Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича», — говорится в сообщении. Артист скончался в среду, 17 марта. Причина смерти не называется. Ему было 68 лет.

Виктор Конашенков родился в 1953 году в Чите. В 1976 году окончил ГИТИС. Работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, а также в Московском драматическом театре «Сопричастность» и театре «Мир искусства». С 2009 года служил в МХАТ имени Горького. Он был известен зрителю по таким постановкам, как «Униженные и оскорбленные», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта», «Деньги для Мари» и многим другим.