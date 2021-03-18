Культура
 
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили идею отмены масочного режима
Подросток поджег себя в подземном переходе у МКАД 
Россия назвала обеспечивающую «целостность страны» защиту Крыма
Попова объяснила мутации коронавируса
Муж намекнул на лишний вес жены покупкой маленького платья и столкнулся с местью
Российского рядового приговорили за пропаганду терроризма в армии
Туристы-экстремалы сняли видео у жерла извергающегося вулкана в России
В Госдуме оценили возможность на самом деле заблокировать Twitter
Американских фанатов удивили условия в российском футболе
На Украине зафиксирован рекордный всплеск числа зараженных коронавирусом
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: mxat-teatr.ru

Умер актер Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Виктор Конашенков. Об этом сообщает пресс-служба театра на официальном сайте учреждения.

«Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича», — говорится в сообщении. Артист скончался в среду, 17 марта. Причина смерти не называется. Ему было 68 лет.

Виктор Конашенков родился в 1953 году в Чите. В 1976 году окончил ГИТИС. Работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, а также в Московском драматическом театре «Сопричастность» и театре «Мир искусства». С 2009 года служил в МХАТ имени Горького. Он был известен зрителю по таким постановкам, как «Униженные и оскорбленные», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта», «Деньги для Мари» и многим другим.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Жданов
Умер актер Андрей Мягков
Другие материалы рубрики
КультураПартнерский материал

Совсем опопсели

Кто получил «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
16:4012 марта

Актриса из «Эйфории» обзавелась гаражом и начала чинить старые автомобили

15:3912 марта

На Украине разразился скандал из-за клипа для «Евровидения»

14:5412 марта

Директор «Ленкома» сравнил зарплаты актеров в театре и кино

Культура00:0123 февраля

Боевая единица

Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
14:1512 марта

Белоруссия начала переговоры с «Евровидением» о не допущенной до конкурса песне

13:4712 марта

Агата Муцениеце прокомментировала роман с Климом Шипенко

13:0512 марта

Кирилл Серебренников закрыл «Седьмую студию»

Культура00:0122 февраля

Девушка ночью гуляет одна

Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
11:5412 марта

Братья Андреасян отдали права на последний фильм из-за долгов

10:3112 марта

Умер актер из сериалов «Звездные врата» и «Детектив Нэш Бриджес»

07:3712 марта

Асмус рассказала об обиженном на нее Харламове и захотела еще детей

Россия
Кремль ответил на новые обвинения разведки США в адрес России
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»
Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
Оценена вероятность рождения ребенка с антителами к коронавирусу
«Союзные республики послали Москву на три буквы»
30 лет назад большинство граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Почему он все равно рухнул?
Шойгу оценил идею создания Армии Турана
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Россиянин избил чужого ребенка в лифте и попал на видео
Все материалы
Мир
Раскрыта дата прибытия посла России в США в Москву
В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым
Страны Европы прекратят вакцинацию AstraZeneca
Прививки могли привести к тяжелым осложнениям и смерти
Макрон назвал сроки «тяжелого периода» борьбы с пандемией
«Это дно, хуже быть не может»
Десять лет сирийцы страдают от кровопролитной войны. За эти годы страна погрузилась в разруху и хаос
Два девятилетних мальчика напали на пенсионера и были арестованы
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
В России оценили «опасный для рубля период»
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
В «Росатоме» изучили инициативы по изменению системы закупок
Мастерская для авианосца
О строительстве уникального сухого дока для «Адмирала Кузнецова»
Аномальная зима в России поставила под угрозу будущий урожай
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
В России нашли способ обезопасить госдолг от санкций США
Все материалы
Силовые структуры
В Одессе задержали банду во главе с вором в законе Пучуром
«Человек не может так долго скрываться»
Российского дальнобойщика признали самым опасным маньяком мира. Теперь его ищут в Москве
Дело авторитетного бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Россиянка расчленила сожителя и попыталась перевезти его тело в холодильнике
«Прощайся с домом, ты его больше не увидишь»
«Русского Илона Маска» пытали и убили в СИЗО. Кому перешел дорогу талантливый инженер?
Россиянка продавала несуществующих енотов и попала под суд
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Владимир Лапицкий«Обломок клинка пробил ему грудь»
Как один из лучших советских фехтовальщиков едва не погиб во время поединка на Олимпиаде в Москве
«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Реалу» и вылетела из Лиги чемпионов
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Тренер получил два года лишения свободы за смерть восьмилетнего хоккеиста
Все материалы
Культура
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получил «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Певица Манижа представит Россию на «Евровидении»
Артистку выбрали россияне в эфире Первого канала. С кем она соревновалась?
Все материалы
Интернет и СМИ
Взломавшего Маска, Гейтса и Безоса хакера посадили в тюрьму
Мясников призвал россиян равняться на американцев
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Появилась карта исчезающего наследия России
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Ургант нашел неожиданное применение лицу Моргенштерна
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Бренд отретушировал фото младенца ради лучшей рекламы и разгневал его мать
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Фанаты прозвали Дуа Липу стриптизершей после ее выступления на «Грэмми» в белье
Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети
Александра Коллонтай «Она стала самой известной женщиной в стране»
Как советская революционерка влюбляла в себя чиновников и отчаянно боролась за права женщин
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала помогающие выспаться продукты
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Женщина спасла девочку от педофила благодаря камере наблюдения
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
171-килограммовый мужчина сбросил 70 килограммов и раскрыл секрет успеха
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
В США два штата поссорились из-за отказа от мяса
Все материалы
Hyundai раскрыла детали о минивэне Staria
Академический интерес: Infiniti Q60 бросает вызов BMW 4 серии
Два белых купе выясняют отношения и только притворяются похожими
Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos
Космические странники: оцените невероятные концепт-кары 60-70-х годов
Эти клиновидные суперкары кажутся слишком футуристичными даже сегодня
Toyota представила концепт X Prologue
BMW iDrive 8: мультимедиа будущего
Невербальное общение, глубокая персонализация и «облачные» карты
BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы