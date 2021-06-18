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Умер режиссер фильма «Няньки»

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Фото: Katy Winn / Invision / AP

Умер американский режиссер, сценарист и актер Джон Парагон. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что артист скончался еще в апреле текущего года, однако до сих пор неизвестна причина его смерти. Парагону было 66 лет.

Джон Парагон родился 9 декабря 1954 года в Анкоридже, Аляска. В США он прославился как автор и актер популярного телевизионного шоу для детей «Пи-Ви». В 1988 году он был номинирован на премию «Эмми» за сценарий для этой передачи. Артист также исполнил эпизодическую роль в ситкоме «Сайнфелд». В странах СНГ Парагон прежде всего известен как постановщик комедии «Няньки» 1994 года выпуска о нерадивых близнецах-культуристах.

В последнее время Парагон сотрудничал с Walt Disney Imagineering. Для компании он разрабатывал программы импровизационных выступлений в тематических парках сети Диснейленд.

Ранее в июне сообщалось о кончине звезды фильма «Танцор диско», индийского кинематографиста и общественного деятеля Чандрашекхара. Артист скончался на 99-м году жизни.

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