Умер звезда фильма «Танцор диско»

В Мумбаи умер индийский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Чандрашекхар. Об этом сообщает India Today со ссылкой на родственников покойного.

Артист скончался рано утром в среду, 16 июня, на 99-м году жизни. В тот же день его кремировали. Причиной смерти звезды Болливуда называются возрастные заболевания.

Чандрашекхар родился 3 июля 1922 года в индийском городе Хайдарабад. Пик его актерской славы пришелся на 50-е и 60-е годы прошлого века. Он снялся более чем в ста фильмах и сериалах. Кроме того, Чандрашекхар прославился тем, что впервые представил широкой аудитории в Индии танец ча-ча-ча — в одноименном мелодраматическом мюзикле 1964 года. Всемирную известность он получил после роли в картине 1982 года выпуска «Танцор диско».