Актер Фархат Абдраимов умер во время съемок фильма

Умер казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По доступным данным, артист скончался в результате обширного инфаркта. Также известно, что смерть наступила во время съемок картины в Тбилиси. Там Абдраимов участвовал в создании фильма «Больше, чем любовь». Актеру было 55 лет.

Фархат Абдраимов родился в городе Алма-Ата 21 января 1966 года. В 1988 году окончил Алма-Атинский технологический институт по профилю «инженер-технолог». Дебютом в кинематографе для Абдраимова стал фильм «Тот, кто нежнее» режиссера Абая Карпыкова 1996 года. За роль в картине он удостоился приза Кинопрессы России как лучший актер года.

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