Умер заразившийся коронавирусом российский актер Дмитрий Черных

Актер театра и кино Дмитрий Черных скончался в возрасте 59 лет после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на коллегу артиста Виталия Скородумова.

Отмечается, что Черных проходил лечение от онкологии, что и ослабило его организм. Артист скончался в реанимационном отделении госпиталя.

Дмитрий Черных окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. Он 15 лет работал в Саратовском театре «Академия Театральных Художеств».

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Белое солнце пустыни», грузинский актер Кахи Кавсадзе, умер из-за осложнений после коронавируса. Мужчина ушел из жизни в возрасте 85 лет.