Журналист заразился коронавирусом и умер в ожидании госпитализации

Журналист из северной Индии Винай Шривастава (Vinay Srivastava), сдавший тест на COVID-19 с положительным результатом, умер в больнице, в прямом эфире сообщая о своих попытках добиться госпитализации. Как сообщает Vice, мужчина скончался в ожидании приема в медучреждение.

«Мне 65 лет. Плюс у меня спондилит (воспалительное заболевание позвоночника. — прим. «Ленты.ру»), из-за которого уровень моего кислорода упал до 52. Никто в больничной лаборатории и лечащий врач не берут трубку», — пожаловался он.

Насыщение крови кислородом ниже отметки в 94 считается тревожным знаком для людей, зараженных коронавирусом. При этом Шривастава отмечал, что ему не разрешали самому прийти в больницу. «Сейчас у меня уровень кислорода 50, и охранник больницы не пропускает меня», — написал журналист.

Последний раз он сообщил о своем состоянии днем 17 апреля. Шривастава написал, что уровень кислорода в крови продолжает падать». Вскоре после этого он скончался.

Отмечается, что за последнюю неделю в Индии зафиксировали резкий рост случаев коронавируса у жителей страны. Из-за нехватки мест в больницах среди людей царит паника и беспокойство из-за невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь.