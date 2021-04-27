Звезда фильма «Белое солнце пустыни» умер из-за осложнений после коронавируса

Умер звезда фильма «Белое солнце пустыни», грузинский актер Кахи Кавсадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что смерть артиста наступила из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Мужчина ушел из жизни в возрасте 85 лет.

17 февраля текущего года грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали с двусторонней пневмонией в Первую университетскую клинику Тбилиси. Тогда состояние артиста описывали как стабильно тяжелое. Отмечалось, что в конце прошлого года Кавсадзе лечился в этой же больнице от коронавируса. Наблюдающие врачи не исключали того, что мужчина заразился инфекцией повторно.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий артист Тбилисского академического театра имени Руставели. Широкой публике он был наиболее известен по роли Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Кавсадзе также сыграл в таких картинах, как «Мелодии Верийского квартала», «Покаяние» и «Древо желания».