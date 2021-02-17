Актера из фильма «Белое солнце пустыни» госпитализировали с пневмонией

Грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали с двусторонней пневмонией в Первую университетскую клинику Тбилиси. Об этом сообщает грузинский Первый канал на своем сайте.

Как сообщил директор клиники Леван Ратиани, состояние 85-летнего артиста стабильно тяжелое. При этом отмечается, что в конце прошлого года Кавсадзе лечился в этой же больнице от коронавируса.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. В частности, известен по роли Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Также актер сыграл в таких картинах, как «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо».

Ранее в Санкт-Петербурге был госпитализирован народный артист России Михаил Боярский. У него подозревали пневмонию, однако экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус.