Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией

Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован в московскую больницу с пневмонией, сообщает Telegram-канал «112».

Актер лечится от болезни уже несколько дней. Его пришлось забрать в медучреждение. Состояние Збруева средней степени тяжести. По данным телеканала РЕН ТВ, у него также выявили температуру, когда он приехал на КТ-обследование.

UPD: Как позже сообщили ТАСС в московском театре «Ленком», где служит актер, он посещал больницу в связи с простудой, однако он не госпитализирован.

82-летний Александр Збруев снимался в фильмах «Большая перемена», «Бедная Саша», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Убить дракона», «Батальоны просят огня» и многих других.

В начале января народного артиста СССР Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с коронавирусом. Артист в последние несколько месяцев не выходил из дома, однако все равно заразился. Коронавирус также выявили у его жены и дочери. Позднее его дочь Ксения рассказала, что Басилашвили чувствует себя хорошо. Врачи настояли на стационарном лечении инфекции из-за возраста артиста и «коварности» вируса.