Российского актера Сергея Жигунова госпитализировали с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», — рассказал артист.

Он похвалил и поблагодарил специалистов госпиталя в Ялте, развернутого на базе Ливадийской больницы. Жигунов добавил, что если бы не врачи, то «неизвестно, чем бы закончилось».

Сергей Жигунов известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Принцесса на бобах». В 2000-х он играл в сериале «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк.

Ранее 28 декабря стало известно, что советская и российская актриса Алиса Фрейндлих попала в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией и коронавирусом. 86-летняя артистка находится в реанимации инфекционного отделения 122-й клинической больницы имени Соколова. У нее диагностировали обширное поражение легких.