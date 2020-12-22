Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом

Российскую актрису театра и кино Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 10 декабря звезда фильма «Карнавал» пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру. Она испытывала озноб, головную боль и першение в горле. Неделю спустя, 18 декабря, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время артистка находится в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у Муравьевой COVID-19 и вирусную пневмонию.

71-летняя народная артистка России известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся», «Дуэнья», «Не родись красивой» и «Гора самоцветов».

15 декабря сообщалось, что народного артиста РСФСР Сергея Шакурова госпитализировали с пневмонией. У 78-летнего актера был обнаружен коронавирус еще в октябре. Тогда у него развилась пневмония, ему пришлось ложиться в больницу. В конце октября Шакурова отправили долечиваться на домашний карантин.