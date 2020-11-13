Виктора Дробыша отправили домой лечиться от коронавируса

Врачи отправили музыкального продюсера Виктора Дробыша домой лечиться от коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Продюсера выписали из больницы. Теперь Дробыш будет продолжать реабилитацию в домашних условиях.

«Я еще не до конца оправился от болезни», — рассказал он изданию. По словам Дробыша, врачи рекомендовали ему ежедневно выполнять дыхательную гимнастику для поддержания тонуса.

Дробыш выразил благодарность всем, кто ему писал и спрашивал о самочувствии. Продюсер запланировал дальнейшую работу на удаленке, оставаясь на самоизоляции.

11 ноября сообщалось, что Виктор Дробыш госпитализирован с пневмонией. Продюсера положили в больницу, поскольку врачи опасались, что коронавирус может перейти в более тяжелую форму.