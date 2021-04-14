Умер актер из «Будней уголовного розыска» Борис Мирус

Умер советский актер, народный артист Украинской ССР Борис Мирус. Об этом сообщается на сайте Национального театра имени Марии Заньковецкой.

«Наша гордость, наш вдохновитель, Учитель и Корифей. Всегда в хорошем настроении и с прекрасным чувством юмора. Человек с неисчерпаемой энергией и любовью к жизни», — сказали представители театра.

Артист скончался в возрасте 93 лет во Львове. Причина смерти пока неизвестна.

Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в украинском селе Синяково. В 1948 году он окончил студию при Львовском украинском драматическом театре. Он также обучался в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, но не смог завершить обучение, так как был репрессирован в 1949 году. Мирус снимался в таких картинах, как «Семья Коцюбинских», «Десятый шаг», а также «Провал операции "Большая медведица"». При этом наибольшую известность ему принесла главная роль в ленте «Будни уголовного розыска».

