Умер народный артист России Игорь Желтоухов

Умер российский актер и педагог Игорь Желтоухов. Об этом сообщила дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра на сайте учреждения.

Артист скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни. «Выражаем соболезнования родным и близким — у покойного остались супруга и двое сыновей», — написала администрация театра.

Игорь Желтоухов родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. Он играл на сцене Хабаровского краевого музыкального театра с 1971 года. Его дебютом стала главная роль в спектакле «Бравый солдат Швейк». В 1976 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР, через 14 лет стал Народным артистом РСФСР. В 2020 году Желтоухов был награжден премией «Золотая маска» в специальной категории «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».