Умер российский актер Артем Тынкасов. Об этом в воскресенье, 4 апреля, директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев написал в своем Facebook.

Он скончался в 50 лет. Причины смерти пока не раскрываются.

Артем Тынкасов родился 28 сентября 1970 года. Он снимался в кино, а также играл в театре. Артист окончил Нижегородское театральное училище, позже — Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве. После этого его зачислили в труппу театра «Содружество актеров Таганки».

Актер с 1994 по 1998 годы преподавал в Щепкинском училище, далее он перешел в ГИТИС. Тынкасов известен по различным ролям в пьесах, сыгранных в Рижском академическом театре русской драмы, в «Современнике» и театре имени Маяковского. За время работы он снялся, по меньшей мере, в 10 кинолентах, в том числе в фильме «Не покидай», снятом режиссером Алексеем Нечаевым в 1989-м.