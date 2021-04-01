Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умерла российская актриса кино и телевидения Нина Жернакова. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

Согласно данным портала, артистка скончалась в воскресенье, 28 марта. Причина смерти не уточняется. Ей было 87 лет.

Нина Жернакова родилась 11 октября 1933 года. Актриса наиболее известна по многочисленным эпизодическим ролям в таких криминальных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Опера: Хроники убойного отдела». Она также появилась в фильме «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Всего на счету артистки более чем полусотни проектов.

22 февраля текущего года стало известно о кончине советского и российского актера Александра Жданова. Он также был известен по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Заслуженный артист ушел из жизни в возрасте 70 лет.