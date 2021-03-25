Умерла звезда фильма «Двенадцать месяцев»

Умерла советская и российская актриса театра и кино Лиана Жвания. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева, где заслуженная артистка России проработала почти 50 лет.

В публикации отмечается, что звезда фильма «Двенадцать месяцев» скончалась после продолжительной болезни. Ей был 71 год. О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено позднее.

«В последние годы актриса выходила на сцену в спектаклях "Записки А.И. Поприщина", "Иудушка из Головлева", "Поллианна" и "Сказка о потерянном времени". За роль Евпраксиньюшки в спектакле "Иудушка из Головлева" в постановке Георгия Васильева в 2012 году актриса была удостоена премии "Золотой софит". Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы», — говорится в публикации.

Лиана Жвания сыграла в фильме «Двенадцать месяцев». Она также появлялась в картинах «Пожар во флигеле, или подвиг во льдах», «Самостоятельная жизнь», «Похороните меня за плинтусом» и «Прянички».