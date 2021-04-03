В Москве умерла актриса Нина Зоткина

В Москве на 70-м году жизни умерла актриса театра и кино Нина Зоткина. Об этом сообщил режиссер Михаил Дегтярь на своей странице в Facebook.

По его словам, о смерти артистки он узнал от однокурсницы по ВГИК, которая жила в квартире рядом с Зоткиной.

Тело артистки обнаружили в квартире лишь спустя две недели после смерти. «Вызвала полицию. Взломали дверь», — написал Дегтярь.

Он добавил, что еще недавно Зоткина мечтала посадить на своем участке розы и встретить там свое 90-летие.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 года, окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Известность получила благодаря ролям в фильмах «Расписание на завтра» и «Двое в пути». За последнюю картину артистка получила премии на кинофестивалях в Праге и Донецке.