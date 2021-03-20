Народный артист СССР Евгений Нестеренко умер от COVID-19 в Австрии

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Австрии на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталью Игнатенко.

Игнатенко рассказала, что узнала о смерти Нестеренко из письма, направленного в фонд его близкими. В послании сообщалось, что артист ушел из жизни после того, как его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Родные умершего подчеркнули, что в Австрии соблюдают карантин, и они не хотят рисковать здоровьем близких и знакомых, а потому решили отказаться от публичной церемонии. Уточняется, что прах артиста будет захоронен в России.

Ранее стало известно, что актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссер Виталий Стремовский умер после заражения COVID-19 в возрасте 73 лет. «К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», — написал сын артиста на странице отца в Facebook. Он уточнил, что о дате и месте прощания сообщит позже.