Умер обвиненный в сексуальных домогательствах бывший дирижер Метрополитен-оперы

Скончался обвиненный в сексуальных домогательствах американский дирижер, бывший худрук Метрополитен-оперы Джеймс Ливайн. Об этом сообщает The Independent.

Музыкант умер в калифорнийском городе Палм-Спрингс. По данным издания, он скончался во вторник, 9 марта. Причина смерти не раскрывается. Ему было 77 лет.

Ливайн был одним из самых успешных и востребованных дирижеров в мире. Он занимал должность художественного руководителя Метрополитен-оперы более 40 лет — с 1976 года. Музыкант являлся десятикратным лауреатом «Грэмми», номинировался на премию всего 37 раз. В 1997 году ему была присвоена Национальная медаль США за достижения в области искусств.

В декабре 2017 года The New York Times опубликовал статью, в которой анонимный мужчина рассказал о домогательствах со стороны Ливайна, происходивших с 1985 года. По словам потерпевшего, первый раз это произошло, когда ему было 15 лет. Дирижеру на тот момент был 41 год.

После данных публикаций руководство Метрополитен-оперы опросило около 70 человек и заключило, что Ливайн действительно «домогался уязвимых артистов на ранних этапах их карьеры, когда имел над ними власть». После этого учреждение решило уволить дирижера.

