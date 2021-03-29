Тело актера из «Глухаря» нашли через месяц после смерти

Умер российский актер Всеволод Хабаров, известный по сериалу «Глухарь». Ему было 67 лет. Об этом сообщила актриса и сценарист Лариса Бравицкая в Facebook.

«Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца», — написала женщина. Причина смерти артиста не раскрывается.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. Он окончил ВТУ имени Щепкина при Малом театре в 1983-м. Отмечается, что, будучи студентом, он играл в таких спектаклях, как «Мой любимый клоун» и «Яков Пасынков». Хабаров также был преподавателем по пластике и сценическому движению. Педагогической деятельностью он занимался более 20 лет.

В кинематограф Хабаров пришел в первой половине 80-х. Актер наиболее известен широкой публике по роли вождя ирокезов Расщепленного Дуба в фильме «Зверобой» режиссера Андрея Ростоцкого. Среди знаковых работ артиста выделяются также: «Лучшая дорога нашей жизни», «Привет с фронта», «Первая конная», «Семья вурдалаков» и «Глухарь».