Умер директор театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов

Умер российский театральный режиссер, актер и литератор Рудольф Фурманов. Об этом сообщается в Telegram-канале главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга» Валерия Нечая.

«Снова печальная новость... Скончался театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов, директор театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Полгода по больницам, подтвердили близкие», — говорится в публикации.

Нечай не пояснил, что именно послужило причиной смерти народного артиста России. Ему было 82 года.

Фурманов основал театр «Русская антреприза» в 1988 году. На его сцене играли такие артисты, как Евгений Баранов, Сергей Русскин, Сергей Дьячков, Нелли Попова, Сергей Барковский и Инна Волгина.

Сам Фурманов с детства играл в кино и театре. На его счету более 80 ролей, включая появление в фильмах «Первоклассница», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Собака на сене», «Иду на грозу» и «Благочестивая Марта».