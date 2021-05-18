Умер исполнитель роли Черномора в фильме «Руслан и Людмила»

Умер российский актер Владимир Федоров. Информация об этом появилась в ЖЖ-аккаунте Николая Подосокорского.

Он не уточнил причину смерти. Артисту было 82 года.

Федоров прославился как исполнитель роли Черномора в фильме «Руслан и Людмила» — эта работа стала его дебютом в кино, на тот момент ему было 32 года. Актер также появлялся в таких картинах, как «Собачье сердце», «12 стульев», «После дождичка в четверг», «Кин-дза-дза!», «Через тернии к звездам», «Легенда о Тиле», «Жила-была одна баба» и «В начале славных дел». Он работал в театре имени Вахтангова, а с 1993 года — в театре «У Никитских ворот». Кроме того, он участвовал в спектаклях МХТ имени Чехова. По профессии Федоров был физиком-ядерщиком, написал более 50 научных трудов в этой области.

В последние годы у актера были проблемы с сердцем. В 2016 году у него случился инсульт.

3 мая стало известно о смерти актера Жана Мельникова, сыгравшего в фильме «Весна на Заречной улице». Артист умер в возрасте 84 лет. Причина смерти неизвестна.